"الصحة": لا موانع لتناول الحوامل ومرضى السرطان للقاح الإنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح في وزارة الصحة، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية، مهم وضرورى خاصة للفئات من الأطفال والمسنين، لافتًا إلى أن اللقاح يقوي المناعة ويحد من الأعراض الشديدة التي قد تجبر المصاب على دخول المستشفى وملازمة السرير، وحدوث مضاعافات ومخاطر.

وأضاف، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لابد من تطعيم الأطفال من 6 شهور وكذلك المسنين، فى شهرى أكتوبر ونوفمبر لتحقيق أقصى وقاية حتى نهاية موسم الأمراض الشتوية والفيروسية".

وتابع: "هناك فئات ممنوعة من تناول اللقاح إذا كان الشخص يعاني من حالة إعياء حاد، فبالتالي ينتظر حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وأيضا الأطفال أقل من 6 شهور، أو من لديهم حسسية من اللقاح، وأيضا من لديهم حساسية فى الجلد".

ولفت إلى أن لقاحات الإنفلونزا الموسمية متاحة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه لا يوجد ضرر على مرضى السرطان والحوامل من تناول اللقاح.