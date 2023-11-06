سلوك زوجة ابنى تغير وأصبحت تسب وتلعن؟.. وأبو اليزيد سلامة يرد



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصل مفاداه، إن ابنه تزوج من فترة وبعد إنجاب ولد وبنت، تغير سلوك وتصرفات زوجته مع زوجها، لدرجة أنها تسب وتلعن، فماذا يفعل؟.

وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "ما يحدث الآن هو عرض، لابد أن يكون هناك ضغط تربية الأولاد يجعلها تخرج عن شعورها، وهذا ليس مبررا، وبنقول للأب أن يراعى الزوجة والزوج، ويجعل ابنه يعرف السبب الذى يجعلها تخرج عن شعورها".

وأضاف: "لازم يجعل ابنه يعرف السبب ويذكرها بالله وحرمانية السب واللعن، ويعرف الضغوط التى أثرت على سلوكها ويتم حلها بشكل سريع".