"أخدت طوبة على رأسها".. كواليس جريمة الجيران في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على متهمين اثنين قتلا سيدة رشقًا بالحجارة مركز الصف جنوب المحافظة.

هدوء أطبق على شوارع إحدى قرى مركز الصف المتاخم لظهير صحراوي شاسع سرعان ما تبدلت أجواءه بعبارات عتاب بين الجيران "شوف أهل بيتك.. الغلط عندك".

أجج العتاب خلافا بين الجيران ووقعت مشادة كلامية حادة بين الطرفين تبادلا التراشق بالحجارة حتى وقع ما لم يحمد عقباه لينتر رجال المباحث في أرجاء القرية.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة سيدة تدعى عايدة كامل ٣٤ سنة مهشمة الرأس.

تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب توصلت إلى نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتراشق الطرفان بالحجارة أصابت إحداها الضحية.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف من ضبط متهمين اثنين، وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.