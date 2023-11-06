شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس حار غدا وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تناول خلال المباحثات مع رئيس جنوب السودان "سيلفا كير"، تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، مؤكدًا رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع سيلفا كير بقصر الاتحادية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. الحكومة تعلن إصدار الموافقات لمصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات الملاكى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب، ويعتبر أول خط مترو أنفاق فى إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما فى ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المنشور المزعوم المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، ونفي المركز الأعلامى تلك الأنباء تماماً. الحكومة تنفى وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية

تنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي. أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو فى مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد. وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث

أعلنت غرفة العمليات المركزية فى الهلال الأحمر المصرى، حجم المساعدات الدولية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية. نجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير. تسهيلات لتحويل السيارات للغاز.. بونات تموين مجانية وتقسيط على 18شهرا بدون فوائد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية. تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) لمدة شهر حتى يوم 7/12/2023، للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). خرج العديد من الإسبان فى عدد من المدن الإسبانية فى مظاهرات جديدة اليوم، لدعم الفلسطينيين، ورفض لما أطلقوا عليه المتظاهرين "إبادة جماعية" لسكان غزة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية. مظاهرات جديدة فى إسبانيا لدعم الفلسطينيين ورفض الإبادة الجماعية فى غزة مبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي.. وزارة الداخلية تمد "كلنا واحد" شهرا (فيديو)

الرئيس السيسى: استعرضت مع "سيلفا كير" التطورات الخاصة بقضية سد النهضةوزير النقل: سيتم خفض زمن التقاطر بالخط الأول للمترو لـ 2.5 دقيقة بعد تطويرهانطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة 2024.. الخميس المقبلالهلال الأحمر المصرى يعلن حجم المساعدات الدولية لقطاع غزة.. إنفوجرافالتخطيط: تحقيق 3.8% معدل نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ10.2تريليون جنيه

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس حار غدا وشبورة كثيفة وأمطار بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 30 درجة