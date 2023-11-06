شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيرانى حول الوضع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" - إن الوزيرين ناقشا الإعداد للقمة الإسلامية القادمة في الرياض وتبادلا التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة.

وأضاف أن الوزير شكري استعرض الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد على ضرورة منع توسيع رقعة الصراع.