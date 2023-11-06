شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: انطلاق حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبي الشامل لسيدات جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن انطلاق حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبى الشامل للسيدات، فى مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والتى تهدف إلى توفير فحوصات طبية شاملة للسيدات فى محافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال بيان الهيئة، تم تنظيم الحملة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء، وشهدت الحملة حضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وممثلى المجلس القومى للمرأة فى المحافظة، كما شهدت إقبال كبير من سيدات المحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، استمرت حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبى الشامل للسيدات بمدينة الطور، لمدة ثلاثة أيام، استطاعت خلالها الكشف على 500 سيدة من أهالى جنوب سيناء. فيما شملت الحملة مجموعة واسعة من الفحوصات الطبية، بما فى ذلك قياس كتلة الجسم وكتلة الدهون والعضلات باستخدام جهاز inbody، بالإضافة إلى قياس سكر الدم التراكمى ووظائف الكلى للسيدات فوق سن 45 سنة، وفحص الثدى، وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للأورام.

ولفت البيان، إلى تنفيذ هذه الفحوصات من خلال 3عيادات مجهزة بكافة المستلزمات الطبية تم إقامتها خصيصًا بجوار المستشفى الميدانى لهيئة الرعاية الصحية فى مدينة الطور، واستهدفت جميع السيدات فى سن 18 عامًا فيما فوق، مشيرة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى للسيدات المترددات، وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة لتعزيز حملات الصحة العامة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ونوه البيان، أنه من المقرر أن تواصل الحملة نشاطها حتى نهاية عام 2023 لتغطى جميع أنحاء محافظة جنوب سيناء، من خلال فرق متنقلة، ستجوب كافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى جنوب سيناء.