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وصول طائرة يونانية إلى مطار العريش محملة بـ5.5 طن مساعدات إنسانية لغزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة اليونان بالقاهرة عن وصول طائرة من طراز (سي -130) التابعة لسلاح الجو اليوناني، اليوم الإثنين، إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وذكر السفارة - في بيان علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن السفير اليوناني نيكولاس باباجورجيو كان في استقبال الطائرة، التي تحمل علي متنها 5,5 طن من المساعدات الإنسانية وتتضمن أدوية ومستلزمات طبية، لدى وصولها في مطار العريش.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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