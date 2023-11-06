شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة يونانية إلى مطار العريش محملة بـ5.5 طن مساعدات إنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة اليونان بالقاهرة عن وصول طائرة من طراز (سي -130) التابعة لسلاح الجو اليوناني، اليوم الإثنين، إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وذكر السفارة - في بيان علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن السفير اليوناني نيكولاس باباجورجيو كان في استقبال الطائرة، التي تحمل علي متنها 5,5 طن من المساعدات الإنسانية وتتضمن أدوية ومستلزمات طبية، لدى وصولها في مطار العريش.