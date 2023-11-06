شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس: مصر لن تدخر جهدا للوقوف بجانب شعب جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى عقب مباحثاته مع «سيلفا كير» بقصر الاتحادية: مصر لن تدخر جهدا للوقوف بجانب شعب جنوب السودان.

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الرئيس السيسى عقب مباحثاته مع «سيلفا كير» بقصر الاتحادية: مصر لن تدخر جهدا للوقوف بجانب شعب جنوب السودان.. الرئيس يدعو مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للخرطوم.. ونهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية.. وعلى المجتمع الدولى الوفاء بتعهداته تجاه جنوب السودان فى مسيرتها

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