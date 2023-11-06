شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: يجب إدخال الوقود ووقف إطلاق نار "إنسانى" بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مضيفا أن يجب وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر صحفى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن حجم الكارثة في غزة تحتم ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.