شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أغلب ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة من الأطفال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إدخال الوقود إلى قطاع غزة حجم الكارثة في غزة تحتم ضرورة وقف إطلاق النار، مضيفا أن أغلب ضحايا القصف في غزة من الأطفال والنساء.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر صحفى، : " تأثرت كثيرا بالقصص المأساوية في قطاع غزة.. و يجب الوصول إلى حل الدولتين لتعزيز الأمن والاستقرار".