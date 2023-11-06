شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو تحدثا عن وقف تكتيكى للعمليات القتالية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحدثا عن الوضع في غزة والحديث تطرق لوقف تكتيكي للعمليات القتالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن المساعدات مستمرة في الدخول إلى غزة لكنها تبقى غير كافية حتى الآن.

وأوضح البيت الأبيض، أن مزيد من الأمريكيين سيخرجون من غزة يوم الإثنين.