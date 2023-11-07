شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يوقع اتفاقية لتبادل التعاون والخبرات مع "تشينجداو الصينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، إتفاقية تعاون مع ميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وافريقيا والذي تنظمه وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير وزير النقل . ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه وعن الجانب الصيني، سو جيانغوانغ مدير عام ميناء تشينجداو وذلك بحضور قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحرى رضا إسماعيل

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