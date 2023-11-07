شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 7/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 42: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:24
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:45
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:41
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:38 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:19 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:31
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:57 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:21
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