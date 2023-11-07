شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقاءات حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى مع الكيانات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل استهدافها تمكين الشباب، واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى استقبال الكيانات الشبابية الجديدة، للمشاركة والانضمام إلى الحملة، حيث استمعت منهم لأفكار جديدة وطموحة تضيف إلى الواقع، وتواجه الأزمات، وتبني طريقاً للمستقبل.

ونشرت الحملة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" جانباً من اللقاءات مع الكيانات الشبابية وتعرف على أبرز الأفكار التي تستهدف رسم خريطة لمستقبل يصنعه الشباب لوطنهم.