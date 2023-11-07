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10 معلومات مهمة عن المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تعيين مديرين المدارس الجدد، ضمن مبادرة تعيين 1000 مدير مدرسة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل المبادرة الرئاسية لتعيين مديرين مدارس.

 

-  الدفعة الاولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.

 

- تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة.

 

- الدفعة الأولى بها قرابة 350 مدير مدرسة.

 

- تأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة".

 

- سرعة توزيعهم على مدارس المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

 

- سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

 

- أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من المديرين.

 

- تستمر التدريبات حتى 16 نوفمبر الجارى.

 

- تسعى الوزارة لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.

 

- طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى من المديرين باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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