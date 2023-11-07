شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تعيين مديرين المدارس الجدد، ضمن مبادرة تعيين 1000 مدير مدرسة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل المبادرة الرئاسية لتعيين مديرين مدارس. - الدفعة الاولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين. - تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة. - الدفعة الأولى بها قرابة 350 مدير مدرسة. - تأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة". - سرعة توزيعهم على مدارس المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم لهم. - سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم. - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من المديرين. - تستمر التدريبات حتى 16 نوفمبر الجارى. - تسعى الوزارة لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس. - طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى من المديرين باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر.

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