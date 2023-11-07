شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- الدفعة الاولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.
- تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة.
- الدفعة الأولى بها قرابة 350 مدير مدرسة.
- تأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة".
- سرعة توزيعهم على مدارس المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
- سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.
- أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من المديرين.
- تستمر التدريبات حتى 16 نوفمبر الجارى.
- تسعى الوزارة لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.
- طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى من المديرين باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز