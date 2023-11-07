"شراقي" عن جولة مفاوضات سد النهضة: لا جديد وهناك تعنت إثيوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة تنتهي الأسبوع المقبل والشواهد لا تشير للتفاؤل في ظل عدم إحراز اي تقدم، بل على العكس هناك تراجع من الجانب الإثيوبي عن بعض الاتفاقات السابقة.

وأضاف "شراقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الاثنين، أن المفاوضات الأخيرة لم تثمر على شئ ومتوقع اللقاء القادم أن يكون بنفس المستوى في ظل غياب وجود الأطراف الدولية، وفي ظل عدم توافر مرونة إثيوبية.

وأكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مخزون مصر من المياه في السد العالي جيد رغم أن التخزين الرابع في سد النهضة هو الأكبر، قائلًا: "السد العالي حصن الأمان بالنسبة للمصريين".

وتابع "شراقي"، أنه في نفس الوقت تطالب مصر بحقوقها المائية عن طريق التفاوض والنفس الطويل، ومصر قادرة على توفير المياه للمواطنين حتى لو كانت بتكلفة عالية.