الصحة: خروج 328 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن وصول 17 مصابًا فلسطينيًا عبر معبر رفح من بينهم أطفال مصابون بالأورام وجرى تسكينهم في المستشفيات بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، موضحًا أن أعداد مزوجي الجنسية الذين جرى إستقبالهم حتى مساء اليوم بعد وصول حافلة مساء اليوم بلغ إجمالاً 328 حالة عبر الحجر الصحي.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن مزوجي الجنسية ممن عبروا المعبر خضعوا لفحوصات من خلال الحجر الصحي، موضحًا أنه تم توقيع الكشف الإكلينكي عليهم.

وتابع متحدث الصحة، أن الأطفال تلقوا تطعيمات مثل شلل الأطفال والنكاف والحصبة والحصبة الألماني، فضلاً عن إجراء الفحوصات على الحوامل وتحويل من تحتاج حالته إلى أحد المستشفيات

وأكد أن الإصابات التي تم استقبالها بها مجموعة من الأطفال من المصابين بالأورام وبرفقتهم مرافقين في كل الأحوال يجب أن يكون مع المرضى مرافقين.

وأردف عبد الغفار، أن المستشفيات المصرية إستقبلت خلال الأيام الماضية نحو 140 فلسطيني تم إستقبالهم، وجميعها تصنف حالات خطرة ويتم إجراء عدد عمليات في المتوسط 30 عملية جراحية يوميًا، وفي بعض الأحيان الحالة الواحدة قد تحتاج لأكثر من تدخل في أكثر من تخصص مثل العيون والجراحة والعظام والجلدية لإجراء عملية ترقيع الجلد.