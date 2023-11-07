الصحة: أغلب حالات مصابي غزة لأطفال أقل من 18 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن 39% من ما تم استقبالهم من مصابي قطاع غزة من الأطفال أقل من 18 عاماً.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الحالات تتطلب طواقم ذات مهارة عالية، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة الوضع الصحي بشكل عام مستقر.

وتابع أن الجميع متأثر بحالتهم الصحية إنسانياً وطبياً لاسيما أن بينهم نساء وأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أنه رغم قلة أعداد المصابين التي تدخل مصر لكن هذا يجري بتنسيقات مسبقة مع وزارة الصحة من الجانب الفلسطيني وهي المنوط بها إرسال القوائم.