"القومي للمرأة" ينظم دورة تدريبية لمديري الحالة بالتعاون مع يونيسف الجامعة الأمريكية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة،" بالتعاون مع منظمة يونيسف في مصر، وقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي تأتي ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

استهدفت الدورة 50 من مديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالقاهرة والمحافظات حيث تم تقسيم التدريب على مجموعتين خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.

وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحالات العنف في نطاق الأسرة وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة والعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة العنف في نطاق الاسرة بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف وكيفية مواجهته، مشيرة إلى أن الدورة تضمنت استعراض دليل للمتدربين حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة" تم إعداده من قبل قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية.

وأضافت أن الدورة التدريبية عملت علي بناء قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة في 4 مجالات وهي: تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل والرعاية الذاتية بما في ذلك الوعي الذاتي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية بالإضافة إلي تمكين المشاركين من إجراء تقييم شامل للحالات وتحديد التدخلات المناسبة، كذلك تمكين المشاركين من فهم احتياجات الأسر والتعامل معها بفعالية، وتمكين المشاركين من تطوير مهارات التواصل والبناء على العلاقات مع الأسر.

وأشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى التدريب وتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف في نطاق الاسر. وتطوير المهارات على إجراء المقابلات.