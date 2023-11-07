كليوباترا بـ31 جنيهًا.. شعبة الدخان تكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر والمعسل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى :

كشف إبراهيم أمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، عن أسباب زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "امبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان أصدر التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، منوها أن سعر السجائر وفق الفئات جاء كالأتي:

الفئة الأولى الشعبي، 31 جنيها، بعد 55 جنيها.

الفئة الثانية الـ إل إم، بـ 45 جنيها.

الفئة العليا الثالثة بـ65 جنيها بعد 90 جنيها.

وقال رئيس شعبة الدخان، إن الفترة المقبلة شهدت تقلبات في الدولار، وتوسيع الشرائح سيتم وفق استراتيجية جديدة للتعامل مع السوق من قبل الشركة الشرقية للدخان، منوها إلى أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج.

وبشأن المعسل، قال إمبابي، إن الأسعار ارتفعت بسبب التعديلات الضريبية، والقانون حصل فيه احتكار للشريحة الدنيا من خلال شركتين فقط لامتلاكها العملات الصعبة، وهذا مناف للقانون الدولي لأننا نصدر بـ15 مليون دولار كل 3 شهور، ويمكن تعويض هذا الاحتكار بالتصدير وتوفير العملات الدولارية.