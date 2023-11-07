وزير السياحة والآثار يبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، لقاءات مهنية مع مسئولي شركات طيران، وذلك لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني.

وحرص الوزير، التعرف على الخطط التشغيلية لهذه الشركات بالمقصد السياحي المصري، ومعدلات الحجوزات في مصر خلال الفترة المقبلة والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق، كما قام بطمأنتهم على موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي أشار إلى أنها تسير بمعدلات جيدة.

كما استعرض، خطة الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية ولاسيما الفندقية منها بما يساهم في التوسع في أعداد الغرف الفندقية المتاحة لتلبية الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري.

وتحدث أيضاً عن فرص النمو والاستثمار الكثيرة الواعدة التي تقدمها مصر لجميع الشركات العاملة في صناعة السياحة بها لتستطيع التوسع بحجم أعمالها وتحقيق الأرباح.

كما حرص الوزير، على إطلاع مسئولي شركات الطيران على المستجدات الخاصة بتقديم منتجات سياحية جديدة في مصر، مشيرًا إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، وكذلك مجموعة الافتتاحات لمشروعات التطوير بعدد من الأماكن الأثرية وخاصة الموجودة بالقاهرة التاريخية في ضوء تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد وهو ما يساهم في زيادة مدد إقامة السائحين بها.

وألقى أحمد عيسى الضوء على برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الماضي.

وتحدث أيضاً عن حرص الدولة المصرية على الاستثمار في تحسين وتطوير البنية التحتية في كافة المجالات ومنها مجال الطيران، مشيراً إلى أن مطار سفنكس يشهد حالياً تشغيل واستقبال العديد من رحلات الطيران حول العالم.

وأضاف أن كافة الجهات المعنية بالدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير والارتقاء بالمطارات السياحية في مصر بصورة أكبر لتواكب المعايير العالمية.

شارك في حضور هذه اللقاءات الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلة عن السفارة المصرية في لندن.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار يقوم حالياً بزيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.