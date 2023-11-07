جريمة قتل في مصر الجديدة.. طعنات سكين كلمة السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يجري ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة التحريات حول مقتل عامل طعنًا بسلاح أبيض.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين بوقوع مشاجرة انتهت بتسديد المتهم طعنات نافذة بجسد المجني عليه ويدعى "حسام.أ." لينهي حياته، وأثبتت معاينة النيابة العامة تفاصيل الإصابة بجثة القتيل.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى مصر الجديدة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.