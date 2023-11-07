شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفا لمؤتمر جامعة القاهرة لتوطين الصناعة بكلية طب الأسنان والان مع تفاصيل الخبر
وتدور أهداف المؤتمر
1- تفعيل دور الجامعات المصريه كجهه بحثيه وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية .
2- خلق ملتقى علمي صناعي تجارى يساعد على تبني حقيقي وواقعي للأفكار ممثل في الجامعات كجهة علمية والمصانع والمستثمرين كجهه صناعية إنتاجية والشركات كجهه تجارية تسويقية.
3- توفير فرص حقيقية لطرح الأفكار وتبنيها من قبل ذوي الخبرات وصناع القرار.
4- تشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمى إلى منتج حقيقى يخدم المجتمع.
5- اكتشاف الفجوات الاستيرادية التي يمكن سدها من خلال دعوة ومناقشة الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية غير المحلية الصنع.
6- وضع مصر على الخريطة الدولية لصناعة مستلزمات طب الاسنان دقيقة الصنع وعالية الجودة .
7- اتخاذ خطوات نحو توفير اجهزة ومستلزمات طبية محلية الصنع فالسوق المصري باسعار مناسبة مما يساعد علي القضاء علي بعض من معوقات القطاع الطبي وعلاج المرضي .
8- دعم عادل لمختلف الجهات لخلق مناخ تنافسي مثمر بين المنتجات محلية الصنع والوصول بها لجودة عالمية تعزز تصديرها للخارج.
9- فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى والتوسع فى الشرق الأوسط والقارة الافريقية.
10- تخفيض حجم الواردات وتقليل الضغط على العملة الاجنبية .
11- توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري .
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