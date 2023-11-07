شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: يهود يتجمهرون بنيويورك ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن يهود يتجمهرون في نيويورك ويطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبلها أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع في شمال إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، قالت إن فلسطينيًا يستشهد كل 4 دقائق جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع المنكوب منذ 31 يومًا، والذي أسفر الآن عن أكثر من 10 آلاف شهيد.