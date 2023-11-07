حقوق حلوان تناقش الأطر الإلكترونية لحماية الأمن السيبرانى فى ضوء رؤية مصر 2030

كما يتطرق المؤتمر إلى مناقشة النظام القانونى الدولى للفضاء السيبرانى ،والقانون الجنائى والأمن السيبرانى كما يناقش الأنشطة غير المشروعة فى الفضاء السيبرانى من ممظور شرعى، والجوانب الاقتصادية للفضاء السيبرانى.

محمد يوسف

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