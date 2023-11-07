اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية داعش التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بخلية داعش، لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وآخرين في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.