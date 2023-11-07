وزير الخارجية الأسبق يكشف دلالات زيارة رئيس جنوب السودان لمصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل زيارة رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، لمصر.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وجنوب السودان دولتي جوار يمكن أن تتعاونان في العديد من الملفات الثنائية المشتركة، مشيرا إلى أن ما يحدث حول مصر وحدودها مقصود به مصر وتضييق الخناق على أكبر دولة في الإقليم والأكثر أمنا.

وأردف العرابي: أن هناك دول ذات حكمة واستراتيجية استباقية على البحر المتوسط، يمكن لها إدارة الأزمات التي من شأنها مهاجمة الشرق الأوسط، معلنا أن العالم أصبح يتجه وفق البوصلة المصرية، قائلا: لدينا ثقة كاملة في إدارة الأزمات الإقليمية من قبل الإدارة السياسية بحكمة ورصانة، خاصة الأزمات (الليبية – السودانية – الفلسطينية).

ونوه السفير محمد العرابي، أن زيارة الرئيس الجنوب سوداني لمصر تعمل على تقديم المزيد من الحلول السياسية في أزمة السودان، باعتبارها أزمة دولة جوار لها علاقة مع كلتا الدولتين.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن الأزمة السودانية بها تشابكات خطيرة، لكن التقارب بين القوى المدنية السودانية مع أطراف النزاع أمر ضروري، مبينا أن من المتوقع التوصل بين الأطراف السودانية الثلاث لحل عادل بعيدا عن القبلية.