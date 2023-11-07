إبراهيم عيسى: العدوان على غزة تحول وكأنه معركة في كل بيت مصري وعربي



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحرب على غزة مجرمة في حق الشعب الفلسطيني ويتساقط الشهداء رضُع ورجال ونساء وشيوخ كل لحظة وكل يوم، مؤكدا أن المشهد الحالي مؤثر في الواقع العربي بشكل كبير.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشاهد عنف في غزة تكتمل وتحولت المعركة والعدوان الإسرائيلي إلى غزة وكأنها معركة في كل بيت مصري وعربي، وهذا ليس باعتبارها حرب نتضامن بها مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلا أن المواطن المصري والعربي يحارب نفسه وبعضه يأكل في نفسه، موضحًا أن هذا مشهد عربي يحتاج دراسة.

وأشار إلى أن كل شعوب الأرض تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومع ذلك الشعب الفلسطيني يقتل كل يوم، قائلا: لابد أن نعيش من أجل القضية الفلسطينية ولا يصح دائمًا ما نتحدث عن الموت، والأصل أننا نحيا وليس نموت.. الأصل أن الآلاف اللي في غزة يعيشوا ولا يموتوا".