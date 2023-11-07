الجخ: الشعر لون من ألوان الفن ومحرك وشارح للأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الشاعر هشام الجخ، إنه من الجيل الذي حضر الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني، والانتفاضة الثانية عام 2000، موضحا أن الفن يحتاج لبعض الوقت من أجل الكتابة عن الأحداث على عكس الإعلام الذي يُطالب بالحديث الفعلي والوقتي في ذلك التوقيت.

وأضاف الجخ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن الشعر يحتاج لبعض الوقت من أجل التقييم، والمعلومات وما إلى ذلك، متابعًا: "الشعر بيحتاج وقت عبال ما تكتب عنه، عشان الفكرة نفسها تخمر في دماغه، والدتي تُوفيت في 2009 وألفت قصيدة "مصلتش العشا" في 2015".

وتابع هشام الجخ، أن الشعر يعتبر لونا من ألوان الفن، ومحرك وشارح للأحداث ووجهات النظر، مؤكدًا: "الفن بيوحد ويفرق، الفن شيء خطير جدا، وبصوا على القاهرة 30، وصلاح الدين الأيوبي، والرصاصة لا تزال في جيبي وغيرها".

واستكمل، أن الشعر كان مهمًا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يطالب حسان بن ثابت بالهجاء، والذي كان يُستخدم في ذلك التوقيت كأداة إعلامية.