شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المسيطرة الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول لليل مائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.