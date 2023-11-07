بالفيديو.. مرصد الأزهر: الصهاينة يرتكبون جرائم إرهابية بغطاء ديني محرف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور وسام حشاد، مشرف وحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الاحتلال الصهيوني لا يتوقف عن حملته العنصرية الممنهجة للقضاء على الفلسطينين، لافتا إلى أن هذه الفترة توافق مع موسم قطف الزيتون، وبالتالى الاحتلال منعهم من دخول أراضيهم فى الضفة الغرببة، وذلك بناء على قرار من وزارة مالية الاحتلال.

وأوضح مشرف وحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الفتاوى اليهودية المتطرفة لا تتوقف حيث اصدر الحاخام المتطرف إليشع وِلْفُسون"، رئيس مدرسة جبل الهيكل الدينية، وأحد الشخصيات البارزة في جماعات الهيكل المتطرفة، من أصحاب التاريخ الأسود الطويل في تدنيس ساحات الأقصى المبارك، فتوى تفيد بأن الشريعة اليهودية لا تؤمن بوجود أبرياء وقت الحرب، وبالتالي يجب قتل النساء والأطفال في غزة حتى لا يعرضوا حياة الجنود اليهـود للخطر.

وأشار إلى أن الحاخام المتطرف ايد تصريحات الوزير المتطرف "عميحاي إلياهو" الذي طالب فيها بقصف غزة بالقنبلة النووية، مستندًا في ذلك إلى النصوص التوراتية الواردة في سفر صموئيل الأول: "فلم يستبق داود رجلًا و لا امرأة حتى يأتي إلى جت إذ قال لئلا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين".

وأضاف كل هذا يدل على أننا أمام عتاه من المتطرفين يقتلون ويسفكون الدماء بغطاء ديني يهودي محرف، لافتا إلى أن ما تفعله الصهاينة جرائم إرهابية تهدد كل المنطقة.