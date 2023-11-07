حال احتراق عداد الكهرباء.. 6 خطوات يجب اتباعها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد صلاح

يتعرض عداد الكهرباء في بعض المنازل أو المحال التجارية للإحتراق أو التلف نتيجة زيادة الأحمال المقررة على العداد، وعادة تحدث حال تشغيل أكثر من جهاز كهربائي عالي الاستهلاك في نفس الوقت ولفترات طويلة.

ويستعرض"مصراوى" الخطوات اللازم اتباعها حال تعرض عداد الكهرباء للاحتراق، كما نشرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك".

الخطوات اللازم اتباعها حالة احتراق عداد الكهرباء:-

1- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق، على الفور يقوم المشترك بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.

2-يتصل المشترك على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.

3- يقوم العميل بتقديم طلب بتركيب العداد الجديد.

وفيما يتعلق بتكلفة العداد الجديد المنزلي والتجاري.

4- يكون تكلفة العداد الجديد المنزلي 1600 جنيه والتجاري بـ2700 جنيه.

5-يمكن للعميل تقسيط ثمن العداد بواقع 60 جنيها شهريا للعداد المنزلي.

6- لا توجد اي غرامات على المشترك فى حالة احتراق العداد.