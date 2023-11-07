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حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

وزارة التربية والتعليم القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم

كتب: محمد الأحمدى

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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