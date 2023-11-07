شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات فنية يجب على مزارعي بنجر السكر مراعاتها خلال شهر نوفمبر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

العروة المبكرة

1- إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدويا ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السركسبورى الذي يصيب العروة المبكرة بشدة.

العروة المتوسطة

1- إجراء العزقه الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتي وإجراء الري بانتظام على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

2- إجراء العزقه الثالثة بعد 20-25 يوما من الثانية بحيث يتم الترديم على الجذور ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات في منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

العروة المتأخرة

1- يتم الخف فيها على نبات واحد قوى بالحورة على أن يسبقه عملية الخربشة لإزالة الحشائش.

2- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتي (45 وحدة آزوت/ فدان).

3- إجراء الري باعتدال كل 20-25 يوما مع إضافة 50كجم سلفات بوتاسيوم بجوار النباتات تكبيشا ثم الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.