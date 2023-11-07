شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية لإلغاء ترخيص محل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن للمواطنين التقدم بطلب إلغاء ترخيص محل (تجاري/صناعي/عام)، من خلال المراكز التكنولوجية، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة، وتشمل:
في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
1- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
3- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
4- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
5- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
6- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
1- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
- إعلام الوراثة.
- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).
يُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة (ترخيص أعمال بناء - تجديد ترخيص أعمال بناء - استخراج بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة - استخراج رخصة هدم - استخراج ترخيص ترميم - تقديم طلب معاينة - استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم - استخراج شهادة بتنفيذ الإزالة - سداد رسوم تفتيش - استخراج بيان صلاحية موقع - توصيل مرافق دائمة - توصيل مرافق مؤقتة).
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