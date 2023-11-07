شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: لا أحد آمن فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين من أنه "لا يوجد أحد آمن" في غزة، مشيؤا إلى أن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال" حيث يقتل أو يصاب المئات من الفتيان والفتيات كل يوم.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة -خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة نقل عنه مراسل صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن الوضع في غزة “أكثر من مجرد أزمة، إنه أزمة إنسانية، مكررا دعوته العاجلة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.



وأضاف أن العمليات البرية والقصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة بما في ذلك الملاجئ. وقال إن حماية المدنيين "يجب أن تكون ذات أهمية قصوى".



وأعرب عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها، قائلا اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي.



وشدد أن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال" حيث يُقتل أو يُصاب المئات من الفتيان والفتيات كل يوم، على حد قوله.