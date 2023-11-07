شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل غذائية جديدة.. "حياة كريمة" تواصل تقديم المساعدات للأشقاء فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تألوا مؤسسة حياة كريمة جهدا فى تقديم المساعدة للأشقاء للفلسطينيين، وتجهز حاليا مجموعة جديدة من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.

وتعمل مبادرة حياة كريمة منذ اليوم الأول على مساعدة أهالينا فى غزة عن طريق تزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية والملابس والأغطية، ويعمل متطوعو حياة كريمة على مدار الساعه فى تعبئة وتجهيز القوافل الطبية.

وتحركت القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت، الماضى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة منذ أيام مبادرة "من إنسان لإنسان"، لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات، والتجهيز للمرحلة الثانية من قوافل الإغاثة، حيث استقبلت مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس للمشاركة مع متطوعي المؤسسة في عملية التعبئة والتجهيز للمساعدات، وذلك بهدف رفع التوعية لديهم حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.

الجدير بالذكر أن القافلة الأولى للمساعدات الإغاثية لمؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، ضمن القافلة الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تضمنت 108 قاطرات محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.