"شيماء" تطلب خُلع زوجها: "هتك عرض 4 بنات وهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "شيماء. ط"، 33 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب خُلع زوجها مبررة طلبها:" جوزي هتك عرض طالبة وثلاث سيدات في مناطق مختلفة وهرب بعد معرفتهم بيتنا".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها لمصراوي، قائلة إنها تزوجت من "خالد. م"، 34 سنة، صاحب سايبر، زواجا تقليديا، بعد ترشيحه من بعض الجيران، ودامت فترة زواجهما 8 سنوات، وأثمرت تلك الزيجة عن إنجاب طفل يدعى "جاسر"، ويبلغ من العمر ٧ سنوات.

قالت الزوجة في دعواها إنها عاشت حياة زوجية تسودها الهدوء وفي بعض الأحيان خلافات بسيطة تمر مع الوقت "لم ألاحظ أن زوجي متحرش أو يحاول الاعتداء على أحد".

وأضافت "شيماء" أنها لاحظت على زوجها في الفترة الأخيرة تغيُر ملامحه "لون شعره، حلاقة دقنه، طريقة لبسه"، توضح "اعتقدت وقتها بأنه يريد التغيير لنفسه فقط، لكن ماخفي كان أعظم.. وكل تغيير كان وراه مصيبة مع سيدة بمنطقة مختلفة".

غادرت الزوجة لمنزل أسرتها غاضبة تشكو شريك حياتها، موضحة أن الشرطة حضرت لمنزل والدها لضبط زوجها بتهمة هتك عرض طالبة و3 سيدات.

بعد مرور سنة من هرب زوجها، لجأت "شيماء" لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 357 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.