لماذا تهتم وزارة "الآثار" بالمشاركة في المعارض الدولية السياحية؟.. عضو بـ "الغرفة" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار تهتم حاليًا بحضور العديد من المعارض الدولية بمختلف أنحاء العالم.

وأضاف "صادق" لـ "الخليج 365"، أنه يوجد اهتمام من الوزارة في زيارة المعارض الدولية المُختلفة، للترويج إلى المقصد السياحي المصري، وطمأنة العالم أجمع باستقرار الأجواء في مصر خاصة مع الظروف الحالية.

وأوضح صادق، أن هذه المُعارض الهدف منها العمل على جذب أكبر عدد من السائحين، من خلال إبراز مميزات المقصد السياحي المصري، وما تتنوع به مصر من مقاصد سياحية مُتعددة، بالإضافة فتح فرص مُناخ الاستثمار، وزيادة مقاعد الطيران، والعمل على زيادة الغرف الفندقية خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، افتتح، اليوم ، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM 2023) في دورتها 44، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.