حدث ليلاً| تفاصيل الزيادة المتوقعة لأسعار السجائر.. واستهداف قواعد أمريكية بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بالمواعيد وأرقام العمارات.. ننشر إجراءات استلام شقق سكن مصر وجنة

أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء تسليم شقق مشروع سكن مصر وجنة للحاجزين السابقين بهذه المشروعات، كما أعلن كل جهاز عن أرقام العمارات وتواريخ التسليم.

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أمريكا تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن ضربة نووية محتملة على غزة غير مقبولة.

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بعد زيادة الضريبة.. رئيس شعبة الدخان يكشف لمصراوي أسعار السجائر المتوقعة - (فيديو)

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الُدخان، إن الشركات ستبدأ في عمل قوائم الأسعار الخاصة بها بداية من الغد، والسجائر 3 مستويات، وسيكون الحد الأقصى للشريحة الأولى "كليوباترا وأخواتها" 31 جنيهًا للمستهلك.

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شعبة الدخان: زيادة منتظرة في أسعار السجائر "الرسمية" خلال ساعات

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه من المنتظر زيادة أسعار السجائر رسميا من الشركات بمختلف شرائح أسعارها خلال ساعات، وإعلان قوائم جديدة بالأسعار بعد زيادتها.

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17 حالة.. الصحة تكشف تفاصيل استقبال دفعة جديدة من مصابي غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة،

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المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف 4 قواعد أمريكية منذ فجر اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق، اليوم الاثنين، أن عناصرها استهدفت 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات منذ فجر اليوم.

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ما الأسعار الرسمية المتوقعة لمنتجات سجائر كليوباترا بعد الرفع المنتظر؟

توقع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن تتراوح أسعار منتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بعد الزيادة المنتظرة فيها خلال ساعات إلى بين 28 و30 جنيها للعبوة 20 سيجارة.

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جيش الاحتلال: سلاح الجو الإسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط.

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بالفيديو.. ناشطون أمريكيون يمنعون سفينة عسكرية محملة بأسلحة لإسرائيل

منع ناشطون أمريكيون تحميل سفينة عسكرية بأسلحة وإمدادات، يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل من ميناء تاكوما بولاية واشنطن، وفقا لنبأ عاجل أعلنته قناة الجزيرة.

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ليبرمان: يجب أن يتحمل حزب الله عواقب إطلاق الصواريخ على إسرائيل

قال عضو حكومة طوارئ الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان لا يتم دون موافقة وتنسيق من زعيم حزب الله حسن نصر الله.

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