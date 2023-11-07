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90% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على مواقف الأقاليم لمنع زيادة الأجرة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات الأقاليم ، لمنع زيادة تعريفة الأجرة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات الأقاليم ، لمنع زيادة تعريفة الأجرة.

 

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات الأقاليم، لمنع زيادة تعريفة الأجرة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات الأقاليم، لمنع زيادة تعريفة الأجرة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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