شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: بناء مناهج الإعدادية مرتبط بنواتج التعلم بمقررات الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج المطورة للصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية تقوم على الترابط من حيث نواتج التعلم التى يجب أن يكتسبها الطالب فى الصفوف الدراسية المختلفة، مشيرة إلى أن هذه النواتج ستكون امتدادا للمقررات الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

واضافت، أن هناك مجموعة من المهارات والأنشطة تم بناء المناهج المطورة عليها يجب أن يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته بمرحلة التعليم قبل الجامعى ومن ثم يجب أن تكون فلسفة بناء المناهج متسقة مع تحقيق هذه المهارات ونواتج التعلم فى جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوى.

وأوضحت المصادر، أن المناهج الدراسية الجديدة تراعى المعايير العالمية ووظائف المستقبل التى يحتاج أن يكتسبها الخريج، مشددة على أن المناهج يشارك فى تصميمها خبراء تربويون وتم مراعاة الفئة العمرية للطلاب والبيئة المحيطة بهم.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تأليف الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، و الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحة أن مناهج المرحلة الإعدادية تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلي والدولي، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية.