كورال القومي للطفل "سلام" يحتفل بانتصارات أكتوبر.. الخميس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

يقيم كورال "سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض حفلا غنائيا يوم الخميس القادم الموافق يوم ٩ نوفمبر في مركز إبداع بيت السحيمي، وذلك الساعة الثامنة مساء.

حيث يتم تقديم العديد من الأغنيات منها أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، حكايات الانتصار كلمات سامى شاكر، ٥٠ سنة كلمات أحمد طلب، مصر تستحق كلمات خالد تاج الدين، توزيع وألحان وائل عوض.

كما يتغنى الكورال بمجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل، ويتضمن الحفل إلقاء شعرى درامى لمجموعة من شباب الكورال.