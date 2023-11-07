أمطار رعدية على هذه المناطق.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء، يسودها طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

أضافت الهيئة، أن الطقس يكون، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

ولفتت إلى، وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون ردعية أحيانًا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40 %