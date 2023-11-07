كيف يستفيد المزارع من مبادرة "إزرع"؟.. مسئول بالزراعة يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، نجاح مبادرة "إزرع" التي انطلقت الأسبوع الجاري بمحافظتي قنا وسوهاج كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنها استهدفت 8 محافظات؛ لدعم ما يقرب من 100 ألف مزارع.

وأضاف "عزوز"، لمصراوي أن المرحلة الثانية تستهدف 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح.

وتابع: المبادرة الحكومية مهمة حيث تهدف إلى تحسين الحياة في القرى الريفية وتعزيز التنمية المستدامة فيها، وفي إطار جهود الحكومة المصرية للتركيز على التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق مُبادرة إزرع والتي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة.

وجاء الدعم كالتالي:

- توفير التقاوي بنصف ثمنها بخصم 50% .

- تسهيل عملية نقل الأسمدة بين المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

- توعيتهم بالظروف المناخية ووقاية الزراعات من الأمراض الحشرية والفطرية.