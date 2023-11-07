أمطار رعدية وشبورة ضبابية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، اعتبارًا من الخميس 9 نوفمبر.

أوضحت الهيئة، أنه حالة الطقس يسودها، شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، تصل إلى حد الضباب ببعض المناطق.

وأشارت إلى، وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 30 إلى 40 % تقريبًا، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، تكون ردعية أحيانًا، وقد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد، بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على فترات متقطعة.