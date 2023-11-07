قطاع النقل البحرى يعقد ورشة عمل بعنوان التكامل بين محور قناة السويس و الموانئ المصرية

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القاهرة - سامية سيد - عقد قطاع النقل البحري ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا، ورشة عمل برئاسة اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بعنوان التكامل بين محور قناة السويس و الموانئ المصرية.

وتحدث اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض واللواء بحري محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علاء عز امين الاتحاد العام للغرف التجارية.

ودارت حلقة نقاشية لقطاع النقل البحري عن الاتحاد العام للغرف التجارية قدمها الدكتور علاء عز، استعراض تطور النقل البحرى المصرى فى ظل استراتيجية النقل البحرى على مستوى مشاريع البنية التحية والمشاريع المنفذة والجارية بالتعاون مع التحالفات العالمية، وذلك تأكيدا لجهود الدولة والدور الحيوى الذى تقوم به وزارة النقل والجهات المعنية لتحقيق النمو الاقتصادي لأحد أهم القطاعات الاقتصادية وهو قطاع النقل البحرى لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجستيات.



جانب من الاجتماع

كما تم عقد اجتماع مع الجانب السنغافوري مع مؤسسة التعاون السنغافورية، بناءا علي تكليفات وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية.

عقد الاجتماع برئاسة اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري و وزارة التعاون الدولي و اللجنة الوطنية، حيث تم الاتفاق علي التعاون مع المؤسسة في مشروع إنشاء نافذة وطنية موحدة و ميكنة مواني بورسعيد مع البدء بمشروع تجريبي بميناء غرب بورسعيد.

وأشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر مع الجانب السنغافوري.