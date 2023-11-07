شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة على الطرق بالقاهرة الكبرى وانخفاض الرؤية الأفقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القاهرة الكبرى شبورة كثيفة بدأت فى الصباح الباكر أثرت على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حيث بدأت السبورة من الساعة 4 فجرا استمرت حتى الساعة 8 صباحا، وبدأت تتلاشى مع تقدم ساعات النهار تدريجيا .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتأثر فيه البلاد بشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.