شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الـ15 من الجسر الجوى الكويتى متجهة لمطار العريش لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة ضد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذا للأوامر من القيادة السياسية في دولة الكويت .

يذكر أن الجسر الجوي الكويتي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والمؤسسات الإنسانية الكويتية.