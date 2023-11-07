شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: 8% زيادة فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي حقق زيادة بنسبة بلغت قدرها 8%؜، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحا أن الزيادة سجلت أقل من التوقعات نظرا للأحداث التى تشهدها المنطقة .

وقال وزير السياحة والآثار، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركة الجناح المصرى فى بورصة لندن السياحية WTM، إن المقصد السياحى المصرى لم يتأثر بالعدوان الإسرائيلى على غزة، موضحا أن ما حدث هو تأجيل الحجوزات وليس الإلغاء خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى فبراير 2024، مشيرا إلى أن أكثر المنتجات السياحية تأثرا هو رحلات السياحة الدينية والتي تمثل أقل من 6%؜ من إجمالي حركة السياحة الوافدة، حيث تنظم تلك الرحلات بين مصر والأردن وإسرائيل.

وكشف وزير السياحة والآثار، عن زيارته لدولة ألمانيا عقب ختام مشاركته فى فعاليات بورصة لندن السياحية، لعقد لقاءات مع شركاء المهنة ومنظمى الرحلات الألمان والمسئولين الحكوميين، لعرض الإجراءات الداعمة التى تحرص الدولة والوزارة تقديمها لدعم صناعة السياحة، والتى تتضمن مد برنامج تحفيز الطيران العارض حتى شهر أبريل المقبل مع إجراءات بعض التعديلات عليه.

وأشار إلى أنه سيقوم بعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما هو جاري العمل عليه لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر، وهو تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الغرف الفندقية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر والعمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.